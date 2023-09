Seleção Brasileira desembarca em Lima para duelo diante do Peru pelas Eliminatórias

Na noite deste sábado, 9, a delegação da Seleção Brasileira desembarcou em Lima, no Peru, para começar a preparação para o próximo confronto das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara os peruanos na terça-feira, 12, às 23 horas (de Brasília), pela segunda rodada, no Estádio Nacional.

O time fará dois treinos no Peru. O primeiro acontece já neste domingo, 10, no Estádio Alejandro Villanueva, às 16 horas (horário local). Já o segundo ocorre nesta segunda-feira, 11, no Estádio Estádio Nacional do Peru, a partir das 16h30.