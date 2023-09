Ferroviária bate o Athletic, vai à final da Série D e aguarda vencedor de Ferroviário x Caxias

A Ferroviária venceu por 2 a 1 o Athletic, em jogo de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D 2023, realizado neste domingo, 10. Com a vitória, o time paulista se classifica e vai para a final do torneio, disputando a taça com o vencedor do jogo entre Ferroviário e Caxias.



O clube de São Paulo dominou a partida logo no primeiro tempo, com dois gols marcados pelo atacante Vitor e pelo meia Felipe. Já nos minutos finais do segundo tempo, o meio Allan chegou a marcar para a equipe do Athletic, mas o esquadrão não conseguiu êxito na reação e perdeu a disputa.

A Ferroviária havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida, garantindo assim um placar agregado de 3 a 1. Essa é a primeira vez, em 29 anos, que o clube paulistano vai a uma final de campeonato, motivo que contribuiu para inflamar a comemoração dos atletas em campo.