Ex-Fortaleza, Rogério Ceni será o novo técnico do Bahia

O Bahia está próximo de anunciar o seu novo treinador para a temporada. Trata-se de Rogério Ceni, velho conhecido do torcedor do Fortaleza. De acordo com a imprensa baiana, o acordo deve ser oficializado nas próximas horas. A informação foi dada inicialmente pelo youtuber Yuri Santana.

O treinador estava sem clube desde sua saída do São Paulo, em abril deste ano. Ele chegará para substituir Renato Paiva, que foi demitido pelo Tricolor na última quarta-feira, 6. Ceni deve assinar contrato até o fim de 2024 com o clube baiano.

A tendência é que ele comande o Esquadrão na próxima quinta-feira, 14, em partida contra o Coritiba, pela Série A.