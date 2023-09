Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza treina no Pici, Ceará cresce com Mancini e Ferroviário empata na semi

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 8, do Esportes do POVO, aborda a volta aos treinos do Fortaleza e a crescente do Ceará sob comando de Vagner Mancini. Além disso, o programa repercute o empate por 1 a 1 do Ferroviário com o Caxias, pelo jogo de ida da semifinal da Série D.

