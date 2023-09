"Ele me empurrou contra a parede": bancária acusa atacante Antony de agressão

Ingrid Lana relata que viajou para Manchester, a convite da família do jogador, para discutir assuntos profissionais e teria sido agredida por ele

Nesta sexta-feira, 8, o atacante Antony, do Manchester United e da seleção brasileira, foi mais uma vez acusado de agressão por uma mulher. A vítima é Ingrid Lana, uma bancária de 33 anos. A jovem foi mais uma a denunciar o jogador por uma suposta violência cometida contra ela.

Segundo a profissional, ela e o atleta nunca chegaram a ter qualquer tipo de relacionamento amoroso. "Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça", afirmou Ingrid em entrevista à Record TV.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o bate-papo, Ingrid Lana explicou que, em outubro do ano passado, a convite da família de Antony para discutir assuntos profissionais, visitou a casa do brasileiro, em Manchester, na Inglaterra. Quando chegou ao local, porém, ela teria achado algumas atitudes do atacante um pouco estranhas.