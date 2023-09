Corinthians e Ferroviária ficam no 0 a 0 em primeiro jogo da final do Brasileiro Feminino

Equipes empatam sem gols na primeira decisão da competição nacional. Grande decisão será no próximo domingo, 10, às 16 horas, na Neo Química Arena

O Corinthians está em busca de seu quinto título Brasileiro da categoria, já que sagrou-se campeã em 2018, 2020, 2021 e 2022. A Ferroviária, por sua vez, está em busca do tricampeonato, tendo conquistado os troféus de 2014 e 2019.

O confronto de volta da decisão está programado para o próximo domingo, 10, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Um novo empate leva a final para as penalidades máximas.

Tudo igual no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians e Ferroviária empataram sem gols nesta quinta-feira, 7, na Arena Fonte Luminosa, em jogo pouco movimentado.

Ferroviária x Corinthians: o jogo

O primeiro tempo foi pouco movimentado em Araraquara. As Brabas dominaram a posse de bola, mas foram pouco eficientes para furar o bloqueio das Guerreiras Grenás.

A melhor chance do Timão na primeira etapa veio com Vic Albuquerque, em finalização de fora da área que foi defendida pela goleira Luana, aos 26 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o cenário da partida pouco se alterou, com domínio da posse do Corinthians e poucas chances criadas de cada lado.

O Corinthians levou muito perigo aos 30 minutos, com a atacante Fernanda, que recebeu em boas condições dentro da área, mas finalizou por cima. Logo em seguida, Jheniffer chegou a marcar para o Timão, mas foi assinalado impedimento de Gabi Portilho, na origem da jogada.