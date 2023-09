Campeão da Libertadores pode enfrentar Al Ittihad, de Benzema, na semifinal do Mundial

Palmeiras, Boca Juniors, Internacional e Fluminense concorrem pela taça da Libertadores e uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes. O campeão da Liberta pode enfrentar na estreia da competição o estrelado Al Ittihad, que conta com Benzema, Kanté, Fabinho e Romarinho.

O campeão da Libertadores entrará direito nas semifinais do torneio. Nas quartas de final, o egípcio Al Ahly encara o vencedor do duelo entre o saudita Al Ittihad e o Auckland City, da Nova Zelândia. Portanto, quem sair vitorioso dessa fase encara o representante sul-americano.

Os primeiros confrontos do Mundial de Clubes estão definidos. Nesta terça-feira, a Fifa sorteou as chaves da próxima competição intercontinental, que será disputada entre os dias 12 e 22 de dezembro deste ano, na Arábia Saudita.

Do outro lado da chave, o Manchester City vai encarar o vencedor do duelo entre León, do México, e Urawa Reds, do Japão, na semifinal. Dessa forma, um eventual encontro entre sul-americanos e europeus seria apenas na final do Mundial de Clubes.

Chave do Mundial de Clubes

Quartas de final

Q1 – Al Ahly x (Al Ittihad x Auckland City)



Q2 – León x Urawa Reds

Semifinais

Campeão da Libertadores x vencedor do S1



Manchester City x vencedor do S2