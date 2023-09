Caso Antony: defesa de ex-namorada pede que jogador seja processado e punido

As imagens mostram mensagens em que Antony ameaça a ex-namorada e fotos de lesões sofridas por Gabriela. A polícia de Manchester confirmou que está investigando o atacante de 23 anos.

A defesa de Gabriela Cavallin, ex-namorada do atacante do Manchester United, Antony, investigado pela Justiça de São Paulo por violência doméstica, pediu para que o jogador seja "processado e punido". Nesta segunda-feira, 4, o assunto veio à tona com prints das conversas entre os dois, divulgados pelo UOL.

O jogador, porém, se pronunciou nesta tarde e negou agressão contra a ex-namorada. Segundo Antony, houve apenas agressões verbais de ambos os lados.

Após a repercussão do caso, a CBF anunciou o corte do jogador da seleção brasileira, convocada por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante do Arsenal e ex-Palmeiras Gabriel Jesus.

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, dia 8, contra a Bolívia, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão. Depois, enfrenta o Peru, no dia 12, às 23 horas, no Estádio Nacional de Lima.