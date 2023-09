Primeira convocação da seleção feminina feita por Arthur Elias tem Cristiane como novidade

O primeiro desafio do novo comandante será agora já em setembro, na próxima data Fifa. Para este período, Arthur Elias convocou 30 nomes que treinarão com a Seleção Brasileira

A CBF anunciou Arthur Elias, treinador do Corinthians, como o novo técnico da Seleção Brasileira feminina para os próximos quatro anos nesta sexta-feira, 1°. O profissional de 42 anos vai preparar a equipe visando a disputa dos Jogos Olímpicos de 2024 e o Mundial de 2027 e já fez sua primeira convocação.

O primeiro desafio do novo comandante será agora já em setembro, na próxima data Fifa. Para este período, Arthur Elias convocou 30 nomes que treinarão com a Seleção Brasileira.

Um dos grandes destaques da lista foi a convocação da atacante Cristiane, do Santos, que foi deixada de lado pela comissão técnica de Pia Sundhage e não disputou as Olímpiadas em 2021 e a última Copa do Mundo.