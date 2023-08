Esportes do POVO ao vivo: CT do Ceará amanhece com muros pichados; Fortaleza foca em decisão da Sula

A edição desta terça-feira, 29, do Esportes do POVO, aborda a fase do Ceará na Série B. O CT do clube, inclusive, amanheceu com os muros pichados com críticas ao elenco e diretoria. O programa fala, também, sobre o duelo decisivo do Fortaleza pela Copa Sul-Americana, além de projetar a final da Copa Fares Lopes.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta terça-feira, 29, a partir das 11 horas: