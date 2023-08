Com problema técnico em avião, Palmeiras tem retorno ao Brasil adiado

A delegação do clube brasileiro aguarda a resolução do problema para retonar ao país

Após a vitória de 4 a 0 contra o Deportivo Pereira, o Palmeiras teve problemas para deixar a Colômbia. Um problema técnico foi detectado no avião que levaria o elenco de volta ao Brasil na noite da última quarta-feira.

A delegação, que já estava pronta para embarcar para São Paulo, precisou continuar em Pereira. Os jogadores e a comissão técnica passaram a noite no mesmo hotel onde estiveram hospedados nos últimos dias.

A equipe ainda não tem uma previsão para retornar ao Brasil. Com isso, o técnico Abel Ferreira poderá realizar mudanças na preparação para o duelo contra o Vasco no domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.