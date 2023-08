Deportivo Pereira x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Deportivo Pereira-COL e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 23 de agosto (23/08), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A tendência é que o técnico Abel Ferreira conte com retornos de Gabriel Menino e Dudu, que já iniciaram a transição física. Ambos devem figurar entre os titulares e o Palmeiras, pois, deve ir com força máxima para o embate decisivo da Liberta.