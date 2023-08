Corinthians x Estudiantes: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

Corinthians e Estudiantes se enfrentam hoje, terça, 22 de agosto (22/08), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo diante do Estudiantes, o técnico Vanderlei Luxemburgo segue sem contar com o lateral direito Fagner, com uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Lucas Veríssimo e Gustavo Mosquito ganharam ritmo de jogo contra o Cruzeiro e são "reforços" para Luxa.