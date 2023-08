Bolívar x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

Após poupar alguns titulares no final de semana, o técnico "Chacho" Coudet deve escalar força máxima nesta terça-feira. Renê, Aránguiz, Wanderson e Alan Patrick entraram no segundo tempo da derrota para o Fortaleza e podem começar jogando.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do outro lado, o treinador espanhol Beñat San José conta com um retrospecto equilibrado contra brasileiros nesta edição da Libertadores. Na fase de grupos, o Bolívar bateu o Palmeiras por 3 a 1, mas foi derrotado no returno por 4 a 0. Contra o Athletico-PR, pelas oitavas, a equipe também venceu a ida por 3 a 1 e foi superado na volta por 2 a 0, levando a melhor nos pênaltis. (Com Gazeta Esportiva)



Bolívar x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Bolívar x Internacional

Bolívar

Lampe; Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Bejarano, Villamíl, Justiniano e Patito Rodríguez; Bruno Sávio; Chico e Ronnie Fernández.

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny; Charles Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Quando será Bolívar x Internacional

Hoje, terça, 22 de agosto (22/08), às 19 horas (horário de Brasília)