Olimpia x Flamengo: Pedro não sorriu ao fim de partida que eliminou time da Libertadores

Risada do atacante rubro-negro ocorreu no aquecimento, antes da partida em Assunção, no Paraguai. Confira checagem

Nessa quinta-feira, 10, Flamengo levou uma goleada de virada do Olimpia, em Assunção, e foi eliminado da Libertadores. O resultado, entretanto, não foi o único a chama a atenção. Uma imagem viralizou nas mídias sociais: uma foto do atacante Pedro exibindo um sorriso diante do placar do jogo, com o relógio marcando 49 minutos do segundo tempo.

O POVO checou e a imagem é falsa, pois não registra o que de fato aconteceu ao fim da partida. Entenda a seguir o que aconteceu.

Olimpia X Flamengo: porque sorriso de Pedro é falso?

O sorriso registrado em imagem ocorreu ainda durante o aquecimento, antes de partida de Olimpia X Flamengo.

No sinal disponibilizado pela Conmebol aos detentores de transmissão, a risada chegou às 20h48min, quando a equipe estava no vestiário. Porém, a entidade recuperava diferentes imagens do aquecimento. durante o aquecimento pré-jogo, no gramado do estádio Defensores del Chaco.

Depois da eliminação, foi feita a montagem acrescentando o placar e o relógio nos acréscimos. Aos 49 do segundo tempo, a transmissão mostrava o árbitro Wilmar Roldán confirmando a anulação do gol de Victor Hugo.