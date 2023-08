Newells x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Newells e Corinthians se enfrentam hoje, terça, 8 de agosto (08/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Marcelo Bielsa, em Santa Fé, na Argentina, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT, no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Assim como aconteceu na ida, a tendência é que o Timão vá a campo com vários titulares para o confronto, com algumas mudanças pontuais. Renato Augusto, por exemplo, nem viajou com a delegação para a Argentina, buscando ficar 100% fisicamente para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

Para o duelo contra o Newell's, o técnico Vanderlei Luxemburgo não contará com Gabriel Moscardo (cirurgia de apendicite), Lucas Veríssimo (busca por melhor forma física), Rojas (recuperação de trauma no pé esquerdo) e Gustavo Mosquito (reta final de recuperação de cirurgia no joelho). Cantillo, que está fazendo plano de adaptação física no CT, também é baixa.

O Newell's, por sua vez, segue sem contar com Pablo Pérez, Julián Contrera, Francisco González e Marco Campagnaro, todos lesionados. (Com Gazeta Esportiva)

Newells x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: canal de TV aberta

canal de TV aberta ESPN: canal de TV fechada

canal de TV fechada STAR+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Newells x Corinthians

Corinthians