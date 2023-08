Internacional x River Plate ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e River Plate se enfrentam hoje, terça, 8 de agosto (08/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida, o comandante argentino não poderá contar com Moledo, Rômulo e Lucas Ramos. No empate frente ao Corinthians, o Internacional poupou alguns jogadores visando o duelo decisivo na Libertadores.

Do outro lado, o River Plate quer prolongar o bom momento em 2023. A equipe está há sete jogos sem saber o que é derrota. Além da situação favorável na Libertadores, os comandados de Martín Demichelis lideram a liga nacional. Em busca de mais um título continental, os argentinos não jogaram no final de semana, diferentemente do Internacional. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x River Plate ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal de TV fechada

canal de TV fechada STAR+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Internacional x River Plate

Escalação provável

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Maurício, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valência.

River Plate