Fluminense x Argentinos Juniors ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam hoje, terça, 8 de agosto (08/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Fernando Diniz não vai poder contar com Marcelo. Dessa forma, o lateral esquerdo foi expulso na Argentina pelo lance que resultou na fratura na perna esquerda de Luciano Sánchez. Diogo Barbosa deve ficar com a vaga de titular.

Por fim, o Argentinos Juniors tem desfalques para enfrentar o Fluminense. Além do contundido Federico Sánchez, o goleiro Alexis Martín foi expulso na partida de ida. Assim, Federico Lanzillota deve ser o titular no Maracanã. O clube argentino também não vai poder contar com Gabriel Ávalos, autor do gol no jogo de ida. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Argentinos Juniors ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Fluminense x Argentinos Juniors

Escalações prováveis

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon Santos) e Diogo Barbosa; André, Lima, Ganso e Arias; Keno e Germán Cano.