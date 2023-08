Athletico-PR x Bolívar ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Bolívar se enfrentam hoje, terça, 8 de agosto (08/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN 2 e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Wesley Carvalho quis preservar boa parte do elenco por conta da longa viagem para a Bolívia na semana passada e visando chegar com bom condicionamento físico para a decisão. Uma vitória do Furacão por dois gols de diferença leva a partida para os pênaltis.

A tendência é que os paranaenses vão a campo com o que têm de melhor em seu elenco. O volante Erick não tinha sido relacionado para o jogo do Brasileirão por desgaste físico, mas está à disposição para o duelo pela Libertadores. Vidal, por sua vez, não jogou no final de semana por estar suspenso e também reforça a equipe na terça. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Bolívar ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN 2 : canal de TV fechada

: canal de TV fechada STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Athletico-PR x Bolívar

Escalações prováveis

Athletico-PR

Bento; Khellven (Madson), Thiago Heleno, Zé Ivaldo (Cacá) e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino).