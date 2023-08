Fluminense x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fluminense e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 05 de agosto (05/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após encarar uma sequência negativa, o Verdão está confiante e vem de três vitórias consecutivas na temporada. No Brasileirão, o time alviverde também se recuperou e agora está na terceira posição da tabela, com 31 pontos somados.

A grande dúvida de Abel Ferreira é escalar — ou não — o time titular do Alviverde no duelo perante o Flu. A tendência é que o comandante português mescle o onze inicial e preserve alguns atletas tidos como titulares — caso de Dudu, por exemplo.

Pelo lado da equipe carioca, Fernando Diniz perdeu o zagueiro Nino e o volante André, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santos e terão que cumprir suspensão automática. Marlon é o único com presença certa na zaga. Caso Diniz venha a poupar Felipe Melo, titular ao lado de Nino, de olho no jogo contra o Argentinos Juniors, terça-feira, pela Copa Libertadores, David Braz deve ganhar uma chance.

Para a vaga de André tudo indica que Martinelli será recuado para a vaga de primeiro volante. Isso fará com que Lima atue na segunda posição do meio. Mas se ele for preservado, hipótese pouco provável, Thiago Santos herda o posto. (Com Gazeta Esportiva)