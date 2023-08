Com intervenção do VAR, Santos arranca empate com Athletico-PR nos acréscimos

Furacão abriu o placar com Pablo. Nos acréscimos da segunda etapa, Marcos Leonardo igualou em pênalti marcado com intervenção do VAR

O Santos sofreu, mas conseguiu arrancar o empate em 1 a 1 com o Athletico-PR na marra neste sábado, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão abriu o placar com Pablo no primeiro tempo. Já o Peixe deixou tudo igual nos acréscimos da etapa complementar com Marcos Leonardo, graças à intervenção do VAR, que acusou toque de mão de Thiago Heleno dentro da área, marcando pênalti para o Peixe.

Com o resultado, o Santos chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na atual temporada, mas ao menos evitou mais uma derrota em um momento de profunda crise no clube pela falta de desempenho e também pela saída do coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão.

O Athletico-PR, por sua vez, entrou provisoriamente no G6 do Campeonato Brasileiro e pode terminar a rodada na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores, embora tenha atuado com um time alternativo neste sábado devido ao jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Bolívar, na próxima terça-feira.

Santos tem a bola, mas Athletico-PR é mais eficaz

O Santos teve o domínio do primeiro tempo. O time comandado pelo técnico Paulo Turra foi quem mais ficou com a posse de bola e tentou atacar o adversário a todo momento, mas esbarrou na falta de organização tática para converter essa superioridade em gols. O Athletico-PR, por sua vez, tinha tudo o que o Peixe não tinha: ideias de jogo bem consolidadas e, acima de tudo, eficiência.

Justamente por isso, foi o Furacão quem teve as melhores chances do primeiro tempo, mesmo não tendo o domínio das ações ofensivas. Logo aos dez minutos, por exemplo, Pablo recebeu na entrada da área, dominou e bateu buscando o ângulo, mandando pouco acima do travessão de João Paulo.

Pablo, aliás, foi a principal arma ofensiva do Athletico-PR. O atacante foi o responsável por abrir o placar aos 30 minutos, recebendo ótimo passe de Fernandinho e batendo forte, cruzado, sem chances para João Paulo.