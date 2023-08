Falcão pede demissão do Santos após acusação de importunação sexual e maus resultados

Paulo Roberto Falcão pediu demissão do Santos nesta sexta-feira, 4. O agora ex-coordenador esportivo do Peixe foi acusado de importunação sexual por uma funcionária de um hotel na cidade de Santos. Em nota, ele negou a acusação e destacou que se desligou do clube por conta dos maus resultados recentes.

“Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”, escreveu o dirigente.

Falcão assumiu o cargo de coordenador esportivo do Santos em 15 de novembro de 2022. Desde então, ele vinha sendo responsável por intermediar o elenco e a diretoria, além de negociar contratações e vendas de jogadores.

O Santos vive um momento delicado na temporada. O clube tem apenas uma vitória nos últimos 16 compromissos. Com isso, a equipe viu a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro se aproximar. Apenas dois pontos separam o Peixe do Bahia, que abre o Z4.

“O Santos Futebol Clube comunica a saída do profissional Paulo Roberto Falcão, que ocupava o cargo de coordenador esportivo desde o dia 15 de novembro de 2022”, escreveu o time.

Como jogador, Falcão se destacou com a camisa do Internacional e da Seleção Brasileira. Na sequência, passou por Roma e São Paulo. Ele encerrou a sua carreira em 1985.