Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza vence Libertad e larga em vantagem na Sula; Ceará visita o Guarani

A edição desta quarta-feira, 2, do Esportes do POVO comenta a vitória do Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana e projeta o duelo do Ceará diante do Guarani, pela Série B, marcado para esta noite, às 21h30min. O Leão venceu o Libertad por 1 a 0, com gol de Zé Welison, no Paraguai, nesta terça-feira, 1º.



Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quarta-feira, 2, a partir das 11 horas:

