Goiás x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Goiás e Grêmio será disputado hoje, 30, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Goiás e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 30 de julho (30/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Renato Gaúcho terá que enfrentar uma série de desfalques: o lateral-esquerdo Reinaldo (suspenso) e o zagueiro Walter Kannemann e o meia Franco Cristaldo (lesionados) não ficam à disposição. Com isso, o treinador tricolor pode promover as entradas de Cuiabano na ala esquerda e Ferreira centralizado.

Carballo é dúvida para o duelo por conta de dores no púbis. Luan, recém-contratado, precisa de mais treinamentos para ganhar condicionamento físico e ainda não tem previsão de reestreia. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Goiás x Grêmio

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius.

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Gustavo Martins; João Pedro, Villasanti, Carballo e Cuiabano; Bitello, Suárez e Ferreira.

Quando será Goiás x Grêmio

Hoje, domingo, 30 de julho (30/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Grêmio

Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)