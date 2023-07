Corinthians x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 29 de julho (29/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Gigante da Colina, o Timão possui boas e más notícias. Como positivo, o atacante Róger Guedes volta a ficar apto para jogar no Brasileirão, pois cumpriu suspensão no empate com o Bahia. Por outro lado, é a vez de Murillo ser desfalque por acúmulo de cartões amarelos, desfalcando o time em Itaquera.

Já o zagueiro Lucas Veríssimo foi regularizado no BID da CBF e pode fazer sua estreia com a camisa do Corinthians. O defensor foi o segundo reforço do Timão nesta janela de transferências.

No departamento médico, o Corinthians segue sem contar com Gabriel Moscardo (cirurgia de apendicite), Rafael Ramos (estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho direito), Gustavo Mosquito (reta final de recuperação após cirurgia no joelho) e Paulinho (retorna apenas na próxima temporada). Matías Rojas, com trauma no pé esquerdo, também deve ser baixa. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Vasco

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez (Lucas Veríssimo) e Matheus Bidu; Fausto, Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Vasco

Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Puma, Medel, Jair, Praxedes e Lucas Piton; Figueiredo e Sebástian Ferreira.

Quando será Corinthians x Vasco

Hoje, sábado, 29 de julho (29/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Vasco

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)