Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Atlético-MG e Flamengo será disputado hoje, 29, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 29 de julho (29/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida deste sábado, o técnico Jorge Sampaoli tem três baixas confirmadas, os zagueiros David Luiz (lesão) e Rodrigo Cario (virose), e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas (lesão). Ausente na Arena do Grêmio por estar suspenso, o meia Gerson deve retornar ao time titular.

Já Felipão, que nunca perdeu para uma equipe comandada por Sampaoli em cinco confrontos desde 2013, terá o retorno de Jemerson, Guilherme Arana e Eduardo Vargas, que cumpriram suspensão na derrota para o Grêmio, na rodada passada. Já o volante Zaracho se recuperou de uma contusão na coxa direita e está à disposição do treinador. Sua volta ao time titular, entretanto, não foi confirmada. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG

Everson, Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (Zaracho) e Igor Gomes, Pavón, Hulk e Paulinho.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Quando será Atlético-MG x Flamengo

Hoje, sábado, 29 de julho (29/07), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Flamengo

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)