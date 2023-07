Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, terça, 25 de julho (25/07), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Além da vaga para a grande final da Copa do Brasil, o vencedor do confronto entre Corinthians e São Paulo também garantirá, no mínimo, mais R$ 30 milhões, valor dado ao vice-campeão do torneio como premiação. Em caso de título, uma dessas duas equipes embolsarão mais R$ 70 milhões.

A expectativa é de que a Neo Química Arena esteja completamente lotada para o duelo desta terça-feira, podendo, inclusive, haver recorde de público do estádio corintiano, que contará com torcida única, como tem sido em todos os clássicos disputados no estado de São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo



: canal de TV a cabo Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Corinthians x São Paulo

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Giuliano (Matías Rojas) e Bidu; Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Quando será Corinthians x São Paulo

Hoje, terça, 25 de julho (25/07), às 21h30min

Onde será Corinthians x São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)