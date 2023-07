Coritiba x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Coritiba e Fluminense se enfrentam hoje, segunda, 24 de julho (24/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, teve a semana livre de jogos para corrigir erros. Além disso, pôde dar um descanso aos atletas, que ganharam dois dias de folga e agora se mostram melhores fisicamente. O grande problema para o jogo desta segunda-feira é a perda do atacante Germán Cano. O artilheiro argentino vai ter que cumprir suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, mas o treinador prefere valorizar a força do elenco.

Para este jogo Thiago Kosloski deve promover uma mudança no ataque. Rodrigo Pinho, vivendo uma seca de gols, deve perder espaço. Disputam a vaga dois contratados recentemente: Edu e Diogo Oliveira, que teve a documentação regularizada esta semana. (Com Gazeta Esportiva)



Coritiba x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Coritiba x Fluminense

Coritiba

Gabriel Vasconcelos, Natanel, Jean Pedroso, Kuscevic e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Kaio César, Edu (Diogo Oliveira) e Robson.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Lelê.

Quando será Coritiba x Fluminense

Hoje, segunda, 24 de julho (24/07), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Fluminense

Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)