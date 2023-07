Luxa repreende comemoração de Ryan em vitória do Corinthians, mas questiona clima hostil em Lima

O técnico Vanderlei Luxemburgo repreendeu a comemoração do jovem Ryan, que estendeu a camisa em frente à torcida do Universitário, após marcar o gol da vitória do Corinthians no jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana. O gesto do volante originou uma confusão generalizada entre atletas do time peruano, jogadores do Alvinegro e polícia militar.

"Queria fazer um pedido de desculpas pelo meu atleta, que tem apenas 19 anos, primeira viagem internacional, fez um gol importante e transcendeu o futebol. É muito jovem, vai aprender. Queria pedir desculpa à torcida, aos jogadores, não era nossa intenção. Tenho muito carinho pela gente daqui. Transcendeu o futebol", disse Luxemburgo em entrevista coletiva. O atacante Róger Guedes, na beira do gramado, adotou o mesmo tom.

Apesar disso, Luxa fez questão de questionar o clima hostil gerado em Lima, desde a prisão preventiva do preparador físico Sebastian Avellino, em São Paulo. Na visão do técnico, o Corinthians não tinha que "pagar o pato" por conta de uma decisão da lei brasileira.

"Quando vim aqui, disse que tem que respeitar as leis de um país. No Peru é uma lei, no Brasil é outra. Não fizemos nada em nosso estádio com eles. É um problema de justiça. Isso me deixou preocupado. Nossa justiça tem uma lei e o preparador físico fez algo que não foi bom para nós. O que o futebol tem a ver com isso? Não fizemos nada com eles lá, apenas jogamos futebol. Temos que ter muito cuidado para uma coisa que saiu do campo, entre nele. Esse clima de insegurança não é bom", complementou o treinador.

Sebastian Avellino foi preso preventivamente após ser acusado de fazer gestos racistas para torcedores do Corinthians presentes na Neo Química Arena.

O clima em Lima foi tenso. Na chegada da delegação do Corinthians ao Monumental, um número de torcedores do Universitario imitou som de macaco em direção aos jogadores do Timão.

Após o gol de Ryan, que deu a vitória para o Corinthians, alguns jogadores do Universitario partiram para cima do jovem, que tirou a camisa e estendeu-a na frente da torcida local.

O Corinthians venceu a partida contra o Universitario por 2 a 1, com gols de Maycon e Ryan, ambos no segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 na ida, o agregado ficou 3 a 1 para os brasileiros.

Com a classificação na Sula, o Corinthians terá pela frente o Newell’s Old Boys, da Argentina, nas oitavas de final. Já no próximo sábado, o Timão enfrentará o Bahia, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.