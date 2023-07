Esportes do POVO ao vivo: Ceará recebe líder Vila Nova; Romarinho, do Fortaleza, é alvo do Sport

A edição desta quarta-feira, 19, do programa Esportes do POVO comenta sobre o duelo do Vovô diantedo Vila Nova e a preparação do Fortaleza para enfrentar o Palmeiras. Buscando se aproximar do grupo dos quatro primeiros da competição, o Vovô recebe o líder Vila Nova-GO, nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão. Já o Tricolor encara o Verdão no próximo sábado, 22, às 16 horas, no Allianz Parque. O Leão conhece ainda seu adversário nas oitavas da Sul-Americana nesta quinta-feira, 20.



