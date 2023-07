Botafogo x Patronato ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Patronato se enfrentam hoje, quarta, 19 de julho (19/07), pelo jogo de volta dos playoffs para as oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo, o Botafogo não terá o volante Marlon Freitas, que cumpre suspensão imposta pela Conmebol por conta de sua expulsão contra o Magallanes do Chile, ainda na primeira fase. A tendência é que um time misto seja escalado para preservar os titulares de olho no Brasileirão, liderado pelo Botafogo, que tem 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo.

Pelo lado do Patronato, da Segunda Divisão da Argentina, o técnico Rodolfo de Paoli decidiu manter a base do primeiro jogo, mas só pretende anunciar a escalação minutos antes do confronto no Niltão. Na conversa com os atletas ele pediu que eles façam um jogo com obediência tática, sem pensar na necessidade de fazer dois gols. No fim de semana, o time venceu por 1 a 0 o Gimnasia de Mendoza pela Segundona argentina. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Patronato ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Botafogo x Patronato

Botafogo

Lucas Perri, Di Placido, Víctor Cuesta, Sampaio e Hugo; Breno, Danilo Barbosa e Diego Hernández; Gustavo Sauer, Janderson e Carlos Alberto

Patronato

Julio Salvá, Lautaro Dante Geminiani, Sergio Ojeda, Joel Ghirardello e Juan Barinaga; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Domingo, Damian Arce e Gastón Novero; Fabio Vázquez e Juan Cruz Esquivel

Quando será Botafogo x Patronato

Hoje, quarta, 19 de julho (19/07), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Patronato

Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)