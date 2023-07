FutCast ao vivo: Fortaleza perde, Ceará empata e análise das tabelas

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

O FutCast desta segunda-feira, 17, comenta sobre o empate do Ceará e a derrota do Fortaleza, além de analisar as tabelas das Séries A e B. No domingo, 16, o Tricolor perdeu para o Cuiabá no Castelão e ocupa agora a 9ª colocação da Primeira Divisão com 23 pontos somados. Já o Vovô empatou em 1 a 1 com o Mirassol e está na 10ª posição da Segundona com 25 pontos, a seis do G-4.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 17, a partir das 9 horas:

