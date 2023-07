Botafogo x Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 15 de julho (15/07), pela 15ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Glorioso terá pela primeira vez no estádio o técnico Bruno Lage, apresentado nesta semana. Por questão de transição, o time também será dirigido por Cláudio Caçapa, interinamente na função desde a saída de Luís Castro.

Sobre o time, o Botafogo vai ter o retorno de alguns preservados contra o Patronato no meio de semana. Casos do zagueiro Adryelson, dos volantes Tchê Tchê e Marlon Santos e dos atacantes Tiquinho Soares e Luís Henrique.

O Bragantino terá uma mudança em relação ao jogo passado. O zagueiro Eduardo Santos rompeu os ligamentos do joelho direito e fica de fora, aumentando os problemas do setor. Assim Natan herda a vaga. O time vem lutando contra uma série de lesões. Estão no departamento médico: Léo Ortiz, Helinho, Henry Mosquera, Jadsom, Léo Realpe, Lucas Cunha, Nacho Laquintana e Raul. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Bragantino

Botafogo

Lucas Perri, Di Placido, Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luís Henrique.

Bragantino

Cleiton, Aderlan, Natan, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha.

Quando será Botafogo x Bragantino

Hoje, sábado, 15 de julho (15/07), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Bragantino

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)