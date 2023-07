Esportes do POVO ao vivo: Ceará e Fortaleza buscam novas contratações no mercado da bola

A edição desta quarta-feira, 12, do programa Esportes do POVO comenta também acerca do mercado da bola de Ceará e Fortaleza. Após oficializar a chegada do zagueiro Tobias Figueiredo, o Tricolor do Pici acertou a contratação do volante Pedro Augusto, de 26 anos, que estava no CD Tondela, de Portugal. No Vovô, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, do Ceará, aguarda proposta para deixar a equipe, no entanto, o clube prioriza uma saída em comum acordo.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quarta-feira, 12, a partir das 12 horas:





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine