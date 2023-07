Athletico x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Copa do Brasil 2023 entre Athletico e Flamengo será disputado hoje, 12, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Athletico e Flamengo se enfrentam hoje, terça, 12 de julho (12/07), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo, no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Por ter vencido no Maracanã na última quarta-feira, o Flamengo pode garantir a classificação com um empate. A julgar pelo retrospecto, as chances da equipe carioca são boas. No cômputo geral, o Flamengo alcançou uma vitória ou um empate em 49% dos jogos como visitante.

O Flamengo é o atual campeão do mata-mata nacional e eliminou o Athletico nesta mesma fase em 2022, com um empate no Maracanã e uma vitória na Arena. Também no ano passado, as duas equipes se encontraram na final da Libertadores e novamente o Fla saiu vencedor.

Com o rival atravessado, o Furacão vai buscar a vaga diante de sua torcida, que esgotou os ingressos para o jogo. O técnico Wesley Carvalho, que poupou vários titulares na partida diante do Fortaleza, no domingo, pelo Brasileirão, deve repetir a base do time que entrou em campo no duelo de ida. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Athletico x Flamengo

Athletico

Bento, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Esquivel; Khellven, Erick, Fernandinho e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio.

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno (Léo Pereira), David Luis e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro (Gerson) e Arrascaeta; Gabigol (Luiz Araújo) e Pedro.

Quando será Athletico x Flamengo

Hoje, terça, 12 de julho (12/07), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico x Flamengo

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)