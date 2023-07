Esportes do POVO ao vivo: Ceará encara Botafogo-SP sob clima de pressão; Fortaleza recebe Athletico

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 07, do programa Esportes do POVO projeta os jogos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Vovô encara o Botafogo-SP nesta sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da competição. Já o Tricolor do Pici enfrenta o Athletico no domingo, 9, às 18h30min, no Gigante da Boa Vista, pela 14ª rodada da Série A. Comenta ainda sobre o mercado da bola dos dois clubes cearenses.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 07, a partir das 11 horas:





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine