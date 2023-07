Diniz garante Neymar na seleção e rasga elogios: "Demora muito tempo para nascer outro"

Novo treinador da Amarelinha exalta atacante do PSG e destaca que "tem que procurar aproveitar o máximo de um talento como esse"

Fernando Diniz foi apresentado na sede da CBF nesta quarta-feira, 5, como o novo treinador da seleção brasileira. O comandante do Fluminense foi perguntado na coletiva de apresentação sobre a opinião dele a respeito de Neymar e Diniz fez questão de exaltar o craque.

"A palavra que me vem quando eu penso nele é quase que uma 'aberração'. É um supertalento que demora muito tempo para nascer outro. É isso o que eu penso do Neymar. O Brasil tem a sorte de aparecer jogadores assim de tempos em tempos", destacou.

Além disso, Fernando Diniz garantiu que vai "aproveitar ao máximo" o camisa 10 da seleção brasileira durante seu tempo com a CBF. O treinador tem contrato para ser técnico do Brasil até a Copa América de 2024 e vai conciliar o trabalho na seleção e no Fluminense ao mesmo tempo.

"A gente tem que procurar aproveitar o máximo de um talento como esse. É isso o que eu penso do Neymar, um fora de série em todos os sentidos quando se trata de jogar futebol", afirmou.