Esportes do POVO ao vivo: Ceará avança em negociação com zagueiro; Fortaleza discute SAF

A edição desta terça-feira, 04, do programa Esportes do POVO comenta sobre o mercado da bola do Ceará e criação de SAF no Fortaleza. Vitor Gabriel tem negociação avançada com clube da Coreia do Sul e Vovô avançou na negociação com zagueiro Sidnei.



O Conselho Deliberativo do Tricolor do Pici irá realizar reunião de forma online e será aberto para o público em geral acompanhar nos próximos dias 8, 12 e 16 de junho.



