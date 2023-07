109 anos de idade e problemas com enchentes: Conheça estádio de Brasil x França pela Copa feminina

Seleção brasileira fará sua estreia no Mundial no Hindmarsh Stadium em partida contra o Panamá, no dia 24 de julho

A Copa do Mundo feminina se aproxima e a expectativa para o começo do torneio cresce na mesma medida. A seleção brasileira fará sua estreia no Hindmarsh Stadium em partida contra o Panamá, no dia 24 de julho. Depois, no dia 29, pela segunda rodada da fase de grupos, enfrentará a França no Suncorp Stadium.

O estádio, localizado na cidade australiana de Brisbane, apensar de ter mais de um século de história, atualmente é um dos maiores e mais modernos do país. Porém, inaugurado em 1914, ao longo de seus anos o local sofreu com pelo menos três enchentes de maiores proporções.

A área em que foi construído, próxima ao rio Brisbane, é propensa a inundações. A primeira delas ocorreu em 1974, quando toda a região do estádio foi coberta por água.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, mais recentemente, em 2011, novamente o gramado do Suncorp foi inundado. Desta vez, gerando um prejuízo de mais de $16 milhões em obras de reparo, que só foram concluídas em 2012.

Ainda assim, os problemas com enchentes não acabaram e, em 2022, o estádio se viu mais uma vez tomado pela água. Naquela ocasião, porém, processos de mitigação de enchentes foram aplicados e, duas semanas após o alagamento, o local estava pronto para ser novamente utilizado.

Atualmente, o Suncorp Stadium conta com capacidade para 52 mil pessoas. Contando com a partida entre Brasil e França, a ser disputada às 7h (de Brasília) do dia 29 de julho, o estádio receberá oito jogos do Mundial feminino: cinco pela fase de grupos, um pelas oitavas de final, um pelas quartas e, por fim, fechará sua participação no torneio recebendo a disputa pelo terceiro lugar.