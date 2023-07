Corinthians x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os desfalques certos do Corinthians para o jogo são: Renato Augusto (edema na panturrilha direita), Barletta (trauma no joelho direito), Cantillo (treino parcial com o grupo), Gustavo Mosquito (fase final de recuperação de lesão no joelho), Romero (tendinite no joelho direito) e Paulinho (ruptura do ligamento do joelho esquerdo).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o embate na Neo Química Arena, a equipe de Bragança Paulista não contará com Vitinho. O atacante está suspenso por ter recebido o seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás, na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x RB Bragantino

Corinthians

Cássio;Fagner, Gil, Murillo e Bidu; Fausto, Maycon (Roni) e Ruan Oliveira; Biro (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto.

RB Bragantino

Cleiton; Luan Patrick, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Ramires; Sorriso, Guilherme Lopes e Eduardo Sasha.

Quando será Corinthians x RB Bragantino

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x RB Bragantino

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)