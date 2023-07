Botafogo x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Botafogo e Vasco será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Do lado do Vasco, o volante Jair, com dores na coxa direita é dúvida. Assim o argentino Matías Galarza fica de precaução. Desfalque certo é o atacante Gabriel Pec, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Pedro Raul deve ficar com a vaga após se recuperar de desgaste muscular.

O Botafogo não tem suspensos. Assim a tendência é que seja mantida a base que derrotou o Palmeiras na rodada passada. Apesar disso a escalação do Glorioso só deverá ser confirmada minutos antes do confronto. O time deve ser dirigido pelo interino Lucio Flavio. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Vasco

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos. Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Vasco

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Jair (Matías Galarza), Marlon Gomes e Alex Teixeira; Rayan, Pedro Raul e Figueiredo.

Quando será Botafogo x Vasco

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Vasco

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)