Atlético-MG x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Atlético-MG e América-MG será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-MG e América-MG se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto diante de sua torcida, Felipão não poderá contar com o lateral direito Saraiva, que foi expulso na última rodada contra o Fortaleza. Outro desfalque importante é o meio-campista Hyoran, que ficará de fora dos próximos embates da equipe por uma lesão no tornozelo.

Precisando de uma vitória para trilhar o caminho para longe da zona de rebaixamento, o América-MG terá um reforço em relação à última rodada. O zagueiro Éder poderá voltar ao time depois de cumprir suspensão no duelo contra o Internacional. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x América-MG

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Edenílson; Pavón, Paulinho e Hulk.

América-MG

Mateus Cavichioli; Marcinho, Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Breno; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.

Quando será Atlético-MG x América-MG

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x América-MG

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)