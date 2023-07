Athletico-PR x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Athletico-PR e Palmeiras será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no no canal de TV a cabo TNT Sports, nos serviços de streaming Prime Video e Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o embate no estádio anteriormente conhecido como Arena da Baixada, o técnico do Palmeiras Abel Ferreira deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns titulares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próprio comandante português, inclusive, ficará de fora do duelo. Abel vai ter que cumprir suspensão aplicada pelo STJD após ter tirado o celular das mãos de um jornalista no Mineirão, após o embate contra o Atlético-MG — também pelo Brasileirão.

Pelo lado do Furacão, o técnico interino Wesley Carvalho — que assumiu o comando da equipe após a saída de Paulo Turra, hoje no Santos — terá os desfalques certos de Bento e Fernandinho, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo Furacão Play : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Prime Video : serviço de streaming



: serviço de streaming Cazé TV : Canal do Youtube



: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Palmeiras

Athletico-PR

Léo Linck (Mycael); Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Hugo Moura (Léo Cittadini) e Christian; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Gabriel Menino, Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Luis Guilherme) e Rony (Endrick).

Quando será Athletico-PR x Palmeiras

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Palmeiras

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)