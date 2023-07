Cuiabá x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Cuiabá e Santos será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cuiabá e Santos se enfrentam hoje, domingo, 02 de julho (02/07), pela 13ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

TEXTO 01

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

TEXTO 02 (Com Gazeta Esportiva)

Cuiabá x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x Santos

Cuiabá





Santos





Quando será Cuiabá x Santos

Hoje, domingo, 02 de julho (02/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Santos

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)