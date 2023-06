Hoje no quadro da FCF, Marcelo de Lima Henrique apitará milésimo jogo da carreira

Experiente árbitro de 51 anos atuará no duelo entre Bahia x Grêmio, neste sábado, 1º, pela Série A do Campeonato Brasileiro

O jogo entre Bahia e Grêmio, neste sábado, 1º, pelo Campeonato Brasileiro, terá um cenário mais que especial para Marcelo de Lima Henrique. O árbitro de 51 anos vai apitar seu milésimo jogo da carreira e disse se sentir “privilegiado” por atingir a marca.

“Me sinto privilegiado fisicamente e mentalmente por poder ainda estar inserido no futebol pentacampeão do mundo. É muita dedicação pessoal e familiar para poder viver esse momento”, declarou em entrevista à Gazeta Esportiva.

Antes de carregar um apito e cartões no bolso, o carioca Marcelo de Lima Henrique já esteve no lugar dos jogadores que conduz. O juiz foi goleiro “mediano”, como ele mesmo diz, na base do Bangú, América-RJ e Operário-MS, no entanto largou tudo para entrar para os Fuzileiros Navais, força integrante da Marinha do Brasil.

Na época, seu pai foi contra as suas escolhas, mas foi o próprio que incentivou o filho a fazer o curso de árbitros, já que tinham conseguido 50% de bolsa para os estudos.

Desde então, Marcelo se aprofundou e se desenvolveu no cargo que defende até hoje. Seu primeiro jogo como árbitro foi em 1996, em um confronto entre Portuguesa-RJ e Bayer pelos infantis. Já na Série A do Brasileirão, estreou em 2007, na vitória do São Paulo sobre o Goiás no Morumbi.

Marcas e planos futuros

O momento mais marcante da carreira de Marcelo de Lima Henrique veio acontecer em 2013, quando apitou o triunfo do Uruguai de 3 a 2 diante da Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. A experiência mais inusitada, porém, foi outra.

“O momento mais inusitado que já vivi foi quando minha esposa estava em trabalho de parto. Eu tive que deixar o hospital e fui apitar pela Federação do Rio de Janeiro, pois estava escalado e, naquele momento, o dinheiro do jogo era importante demais para nossa família. Assim que a partida encerrou cheguei ao hospital e, naquele instante, meu segundo filho tinha acabado de nascer”, contou o árbitro.

Aos 51 anos, Marcelo tem mais quatro temporadas dentro da CBF. Nas regras para ingresso e permanência na entidade, o limite de idade é de 55 anos. Depois do limite estipulado, ele não pensa em se aposentar e quer trabalhar para a produtividade da ala de jovens na arbitragem.

“Planejo trabalhar para a arbitragem. Quero devolver a ela e aos jovens que querem chegar ao topo da carreira tudo que ela me deu. Conheci vários lugares e várias pessoas, certamente a arbitragem ganhará mais um trabalhador fora das 4 linhas”, finalizou.

A partida entre Bahia e Grêmio que marcará o milésimo jogo de Marcelo acontecerá neste sábado, na Arena Fonte Nova. O jogo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para iniciar às 18h30min (de Brasília).