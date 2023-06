Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza mira 4ª vitória consecutiva; Guto Ferreira retorna ao Ceará

A edição desta sexta-feira, 30, do programa Esportes do POVO comenta sobre os próximos jogos de Ceará e Fortaleza. Na Série A, o Tricolor do Pici visita o Flamengo com retrospecto positivo nas últimas partidas entre os times. As equipes entram em campo neste sábado, 1º, às 18h30min, no Maracanã. Já o Vovô enfrenta o Sport neste domingo, 2, às 18 horas, na Ilha do Retiro, pela Série B, sob o comando do novo técnico Guto Ferreira.



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 30, a partir das 11 horas:





