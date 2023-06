Santa Fe x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santa Fe e Goiás se enfrentam hoje, quarta, 28 de junho (28/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nemesio Camacho, o El Campín, em Bogotá, Colômbia, às 23 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Está tudo em aberto no Grupo G e todas as equipes podem avançar para a próxima fase. Isolado na liderança, com nove pontos, o Goiás precisa vencer para garantir vaga direta nas oitavas de final. Isso porque apenas o primeiro colocado avança diretamente de fase. Os segundos colocados fazem playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores, valendo classificação nas oitavas de final da Sul-Americana.

Por isso, em caso de empate, a equipe brasileira precisa torcer por um tropeço do Universitario para manter a liderança. Em caso de derrota, o Goiás também torce por um tropeço do Universitario, mas para terminar em segundo lugar do grupo.

Do outro lado, o Santa Fe está na terceira colocação, com sete pontos, mesma pontuação do vice-líder Universitario. O time colombiano precisa vencer e torcer por uma vitória do Gimnasia para terminar na liderança do grupo. Em caso de empate, os colombianos também precisam de uma vitória do Gimnasia, mas para terminar em segundo. Em caso de derrota, os colombianos estão eliminados. (Com Gazeta Esportiva)



Santa Fe x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Santa Fe x Goiás

Escalação provável

Santa Fe

Juan Espitia; Fabián Viafara (Juan Roa), Marlon Torres, José Aja e Dairon Mosquera; Iván Rojas, Harold Rivera e Jonathan Barboza; José Enamorado, Wilfrido De La Rosa e Hugo Rodallega.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Apodi, Lucas Halter e Bruno Melo; Sander, Zé Ricardo e Everton Morelli; Julián Palacios, Guilherme Marques e Matheus Peixoto.

Quando será Santa Fe x Goiás

Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), às 23 horas

Onde será Santa Fe x Goiás

Estádio Nemesio Camacho, o El Campín, em Bogotá, Colômbia