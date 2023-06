RB Bragantino x Tacuary ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

RB Bragantino e Tacuary se enfrentam hoje, quarta, 28 de junho (28/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Bragantino, já classificado às oitavas de final, lidera o grupo C com 11 pontos e só depende de si para continuar no topo. Caso tropece na partida, há chances do Estudiantes, também garantido na próxima fase, assumir a primeira posição.

O Massa Bruta está invicto até aqui, com três vitórias e dois empates. Na temporada, não perde há quatro jogos (dois triunfos e duas igualdades).

O técnico Pedro Caixinha não contará com o lateral esquerdo Juninho Capixaba para o confronto. O jogador foi expulso na rodada anterior, contra o Estudiantes, e cumprirá suspensão. (Com Gazeta Esportiva)



RB Bragantino x Tacuary ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - RB Bragantino x Tacuary

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado), Eduardo Santos, Luan Patrick e Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Sorriso, Vitinho e Eduardo Sasha.

Tacuary

Servin; Fernandez, Cabral, Benitez e Igor Ribeiro; Verdun, Marcos Benitez, Ayala, Paredes e Oscar Ruiz; Carballo.

Quando será RB Bragantino x Tacuary

Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), às 19 horas

Onde será RB Bragantino x Tacuary

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)