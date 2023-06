Internacional x Independiente Medellín ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Independiente Medellín se enfrentam hoje, quarta, 28 de junho (28/06), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o confronto em casa, o técnico Mano Menezes terá o desfalque do zagueiro Nico Hernández, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido no jogo contra o Metropolitanos. Já no campo de ataque, Wanderson e Pedro Henrique duelam por uma vaga entre os titulares.

Do outro lado, o Independiente Medellín está na liderança do Grupo B, com 10 pontos, mas passa por fase turbulenta. A equipe está a seis jogos sem vencer no Campeonato Colombiano e caiu para a sétima posição na tabela. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Independiente Medellín ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Internacional x Independiente Medellín

Escalação provável

Internacional

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo e Campanharo; Johnny, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano.

Independiente Medellín

Mosquera; Monroy, Palacios, Cadavid e Londoño; Torres e Alvarado; Cetré, Monsalve e Batalla; Pons.

Quando será Internacional x Independiente Medellín

Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), às 19 horas

Onde será Internacional x Independiente Medellín

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)