San Lorenzo goleia Mérida, supera Palestino em saldo e vai aos playoffs da Sul-Americana

Classificado às oitavas, o Fortaleza entrou em campo nesta terça-feira, 27, em busca de assegurar a boa campanha na Copa Sul-Americana. Do outro lado do campo, o Palestino-CHI tentava não deixar a vaga para os playoffs escapar entre os dedos, mas a vitória do Tricolor do Pici, em conjunto com o resultado do El Ciclón na Argentina, tornou o pesadelo chileno realidade.

Isso porque o San Lorenzo venceu o Estudiantes de Mérida por 4 a 1. Com o resultado, a equipe argentina terminou a fase de grupos na segunda colocação e vai para os playoffs do certame continental, onde irá disputar uma vaga na próxima fase da competição com algum terceiro colocado da Libertadores.

+ Líder e classificado, Fortaleza fatura quase R$ 10 milhões na Copa Sul-Americana



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As equipes já sabem quando terão conhecimento do chaveamento das fases eliminatórias da competição internacional. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou o sorteio dos confrontos para o dia 5 de julho.